Яндекс обмежить бізнес в Україні або зовсім піде з країни
"Українська держава прийняла проти низки російських IT-компаній ряд санкцій, які роблять неможливою нашу діяльність в країні... Швидше за все, наше економічне залучення в бізнес в Україні буде скорочено або обнулено", - заявив в інтерв'ю телеканалу НТВ гендиректор компанії в РФ Олександр Шульгін, повідомляє Прайм.
Він нагадав, що компанія "вкрай розчарована" діями влади України.
Нагадаємо, що СБУ 29 травня провела обшук в київському та одеському офісах "Яндекс Україна" за статтею "Державна зрада".
В українській спецслужбі заявили, що менеджмент компанії незаконно збирав, накопичував і передавав спеціальним службам РФ персональні дані українських громадян. Ця інформація використовувалася спецслужбам РФ для планування, організації і проведення розвідувальних, диверсійних, інформаційно-підривних операцій в Україні.Сервіси "Яндекса" входять в список ресурсів, доступ до яких заблоковано для українських користувачів.
У свою чергу компанія "Яндекс", коментуючи обшуки в офісах української "дочки" в Києві та Одесі, проведені Службою безпеки України, спростували інформацію про передачу персональних даних українських громадян спецслужбам РФ.
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Як відомо, у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.
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