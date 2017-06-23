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Яндекс обнулив рахунки українських рекламодавців

Яндекс обнулив залишки на рахунках українських рекламодавців через "обставин непереборної сили"
Російська компанія Яндекс обнулила залишки на рахунках українських користувачів Яндекс.Директ.
Яндекс обнулив рахунки українських рекламодавців Фото: shakhty.su

Перед цим Яндекс розіслав повідомлення своїм партнерам в Україні про те, що більше не може виконувати зобов'язання перед ними і здійснити повернення коштів за ненадані послуги через "обставини непереборної сили", повідомляє ain.ua.

"Уже кілька людей написали з України: всі клієнти Яндекса залишилися без грошей. Тобто вранці гроші на акаунтах були, а зараз там мінуси. Судячи з голосування в телеграмі це відбувається масово", - цитує видання слова фахівця з контекстної реклами Євгенії Дубрової-Аліксюк.

Нагадаємо, що неприємності у Яндекса в Україні почалися з моменту введення в дію рішення РНБО про блокування російських сайтів. Незабаром після цього Яндекс.Директ відключив прийом платежів в Україні в зв'язку з тим, що рахунки компанії Яндекс.Україна заблокували банки. Втім, українські користувачі Яндекс.Метрики отримали інструкції обходу блокування: компанія запропонувала змінити код лічильника, щоб він використовував сховище не Яндекса, а Amazon CloudFront.

"Сьогодні отримали лист про те, що магазин відключений від Яндекс.Маркет за нестачу коштів. Поповнювали ми баланс ще в минулому році, але відразу на рік, тому як була акція 60 грн/місяць. І були здивовані, що баланс пішов у нуль, тому як мало б залишатися", - наводить видання слова керуючого партнера інтернет-магазину F.ua Дмитра Покотило.

На запит F.ua в службі підтримки Яндекса відповіли, що продовжити співпрацю з українськими рекламодавцями зможуть тільки в разі скасування санкцій.

В Яндексі пояснили, що хоча кошти українським рекламодавцям повернути дійсно не можуть, вони не списані.

"Невикористані кошти українських рекламодавців не списаних. При цьому ми, на превеликий жаль, не маємо ніякої можливості повернути ці кошти, так як всі наші рахунки заблоковані. У разі розблокування рахунків Яндекса кошти знову будуть доступні рекламодавцям", - відзначили в компанії.

СБУ 29 травня провела обшук в київському та одеському офісах "Яндекс Україна" за статтею "Державна зрада".

В українській спецслужбі заявили, що менеджмент компанії незаконно збирав, накопичував і передавав спеціальним службам РФ персональні дані українських громадян. Ця інформація використовувалася спецслужбам РФ для планування, організації і проведення розвідувальних, диверсійних, інформаційно-підривних операцій в Україні.Сервіси "Яндекса" входять в список ресурсів, доступ до яких заблоковано для українських користувачів.

У свою чергу компанія "Яндекс", коментуючи обшуки в офісах української "дочки" в Києві та Одесі, проведені Службою безпеки України, спростували інформацію про передачу персональних даних українських громадян спецслужбам РФ.

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23 06 2017 11:52
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