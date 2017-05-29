Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Яндекс" відкинув звинувачення в передачі спецслужбам РФ персональних даних українців

Після консультації з юристами компанія буде вживати необхідні юридичні дії для захисту української команди
Російська компанія Яндекс прокоментувала обшуки в офісах української "дочки" в Києві та Одесі, проведені Службою безпеки України у зв'язку з передачею персональних даних українських громадян спецслужбам РФ.
"Яндекс" відкинув звинувачення в передачі спецслужбам РФ персональних даних українців Фото: 24smi.org

"Ні у співробітників Яндекс.України, ні у керівництва українського підрозділу не було доступу до персональних даних користувачів Яндекса. Захист персональних даних наших користувачів у всіх країнах, де ми надаємо сервіси, є найвищим пріоритетом. Зокрема для забезпечення цього, дані про користувачів знеособлені і анонімні", - йдеться в заяві компанії. 

Згідно із заявою, розкриття персональних даних користувачів можливо тільки за наявності відповідного рішення суду. Крім того, сама компанія повинна визнати це рішення обґрунтованим. Тому, як наголосили в компанії, "ніякої передачі даних, в якій звинувачують Яндекс, не було".

В Яндексі зазначили, що після консультації з юристами компанія буде вживати необхідні юридичні дії для захисту української команди.

Нагадаємо, що СБУ сьогодні, 29 травня, провела обшук в київському та одеському офісах "Яндекс Україна" за статтею "Державна зрада".

В українській спецслужбі заявили, що менеджмент компанії незаконно збирав, накопичував і передавав спеціальним службам РФ персональні дані українських громадян. Ця інформація використовувалася спецслужбам РФ для планування, організації і проведення розвідувальних, диверсійних, інформаційно-підривних операцій в Україні.Сервіси Яндекса входять в список ресурсів, доступ до яких заблоковано для українських користувачів.

Відзначимо, що акції російського "Яндексу" на торгах Московської біржі знижувалися на 3,3%, до 1,565 руб. за акцію, через введення Україною санкцій до компанії, а також усіх її сервісів на території країни.

Читайте також: "Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

Як відомо, у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичниї осіб та російських компаній.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 05 2017 23:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв

Майже половина переселенців - за межею бідності, - інтерв'ю з радником Мінсоцполітики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.