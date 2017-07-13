"Яндекс.Таксі" і Uber об'єднались в Росії та ще п'яти країнах
Про це йдеться в листі Тиграна Худавердяна, генерального директора "Яндекс.Таксі", надісланому в "Медузу" прес-службою "Яндекса". Худавердян очолить об'єднану компанію.
Після об'єднання, говориться в листі, для замовлення поїздок і раніше будуть доступні обидва додатки - "Яндекс.Таксі" і Uber. Водії будуть об'єднані в єдину платформу, що дозволить їм в одному додатку отримувати замовлення як від "Яндекс.Таксі", так і від Uber.
Uber і "Яндекс.Таксі" прийняли рішення проінвестувати в нову компанію 225 і 100 мільйонів доларів відповідно, оцінюючи об'єднану компанію в 3,725 мільярда доларів.
Контроль (59,3 відсотка) над новою компанією, повідомляє "Інтерфакс", отримає "Яндекс", ще 36,6 відсотка буде у Uber, інші 4,1 відсотка будуть належати працівникам двох компаній.
"Угода, в результаті якої з'явиться нова компанія, ще повинна пройти процес схвалення регуляторів", - повідомив Худавердян.
Нагадаємо, ЄС хоче посилити вимоги до електронного додатка для замовлення таксі Uber.
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