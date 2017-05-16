Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Янукович хоче допитати Порошенка, Яценюка і Луценка на суді

Янукович запевняє, що ще не отримав запрошення із ростовського суду щодо участі в суді 18 травня
Колишній президент України Віктор Янукович в рамках судового процесу в Оболонському суді, 18 травня, хоче допитати чинного Президента Петра Порошенка, екс-прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, генерального прокурора Юрія Луценка та спікера Верховної ради Андрія Парубія.
Янукович хоче допитати Порошенка, Яценюка і Луценка на суді Віктор Янукович Фото: AFP

"Тепер, в рамках судового процесу в Оболонському суді, я зможу особисто допитати Порошенка, Турчинова, Яценюка, Луценка, Парубія та інших співорганізаторів державного перевороту. Питання до них у мене вже готові", - йдеться у заяві Януковича, яку оприлюднив у Facebook прес-секретар його сина Олександра Юрій Кірасір.


Документ: Yury Kirasir / Facebook

Нагадаємо, що засідання у справі Януковича про держзраду відбудеться 18 травня. Підозрюваний хоче брати участь у засіданні за допомогою відеозв'язку.

Янукович звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (посібництво у злочині), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі терміном від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 05 2017 10:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

Благодійність Порошенка: театр на Подолі, рекламні екскурсії та святкова ілюмінація власної фабрики

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.