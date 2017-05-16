Янукович хоче допитати Порошенка, Яценюка і Луценка на суді

Янукович запевняє, що ще не отримав запрошення із ростовського суду щодо участі в суді 18 травня

Колишній президент України Віктор Янукович в рамках судового процесу в Оболонському суді, 18 травня, хоче допитати чинного Президента Петра Порошенка, екс-прем’єр-міністра Арсенія Яценюка, генерального прокурора Юрія Луценка та спікера Верховної ради Андрія Парубія.

"Тепер, в рамках судового процесу в Оболонському суді, я зможу особисто допитати Порошенка, Турчинова, Яценюка, Луценка, Парубія та інших співорганізаторів державного перевороту. Питання до них у мене вже готові", - йдеться у заяві Януковича, яку оприлюднив у Facebook прес-секретар його сина Олександра Юрій Кірасір.



Документ: Yury Kirasir / Facebook

Нагадаємо, що засідання у справі Януковича про держзраду відбудеться 18 травня. Підозрюваний хоче брати участь у засіданні за допомогою відеозв'язку.

Янукович звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (посібництво у злочині), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі терміном від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України.