Янукович хоче допитати Порошенка, Яценюка і Луценка на суді
"Тепер, в рамках судового процесу в Оболонському суді, я зможу особисто допитати Порошенка, Турчинова, Яценюка, Луценка, Парубія та інших співорганізаторів державного перевороту. Питання до них у мене вже готові", - йдеться у заяві Януковича, яку оприлюднив у Facebook прес-секретар його сина Олександра Юрій Кірасір.
Документ: Yury Kirasir / Facebook
Нагадаємо, що засідання у справі Януковича про держзраду відбудеться 18 травня. Підозрюваний хоче брати участь у засіданні за допомогою відеозв'язку.
Янукович звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (посібництво у злочині), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі терміном від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України.
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