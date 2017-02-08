Янукович хоче притягнути суддів у справі про його держзраду до кримінальної відповідальності
"Ми ще на стадії досудового розслідування неодноразово вказували на ряд неправомірних рішень Генпрокуратури. А зараз порушення закону відбувається вже суддями Оболонського районного суду, які під тиском ГПУ змушені виносити протизаконні рішення, що порушують права нашого клієнта", — заявив адвокат Віталій Сердюк, який представляв інтереси Януковича, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Янукович вказав, що суд прийняв до розгляду справу, в якому, на думку сторони захисту, немає ні підозрюваного, ні обвинуваченого, і за яким давно закінчився термін розслідування.
Раніше захист Януковича заявив про неможливість отримання від АП угоди з опозицією 2014 року.
Нагадаємо, що 5 липня екс-президент Віктор Янукович заявив, що не братиме участі в судовому процесі у справі про державну зраду і відкликає своїх адвокатів.
Тоді Януковичу призначили безоплатного адвоката Віталія Мешечка. Той у свою чергу заявив, що особисто не знайомий з Януковичем, і знає його лише як екс-президента.
Нагадаємо, що Оболонський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури щодо процедури заочного провадження у розгляді по суті справи за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.
Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади Росії, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни.
Сам екс-президент Янукович, який утік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає. Захист Януковича стверджує, що в своєму листі до Володимира Путіна той не просив вводити російські війська на територію України.
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