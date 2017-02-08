Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Янукович хоче притягнути суддів у справі про його держзраду до кримінальної відповідальності

Янукович ініціював притягнення суддів Оболонського райсуду до кримінальної відповідальності за протизаконні рішення
Екс-президент України Віктор Янукович подав до Генеральної прокуратури і Національного антикорупційного бюро заяви про притягнення суддів Оболонського райсуду Києва Владислава Дев'ятка, Максима Титова і Костянтина Васалатій до кримінальної відповідальності, передбаченої ст. 374 і 375 Кримінального кодексу України, за винесення завідомо неправосудних рішень.
Янукович хоче притягнути суддів у справі про його держзраду до кримінальної відповідальності Віктор Янукович. Фото: tsn.ua

"Ми ще на стадії досудового розслідування неодноразово вказували на ряд неправомірних рішень Генпрокуратури. А зараз порушення закону відбувається вже суддями Оболонського районного суду, які під тиском ГПУ змушені виносити протизаконні рішення, що порушують права нашого клієнта", —  заявив адвокат Віталій Сердюк, який представляв інтереси Януковича, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Янукович вказав, що суд прийняв до розгляду справу, в якому, на думку сторони захисту, немає ні підозрюваного, ні обвинуваченого, і за яким давно закінчився термін розслідування.

Раніше захист Януковича заявив про неможливість отримання від АП угоди з опозицією 2014 року. 

Нагадаємо, що 5 липня екс-президент Віктор Янукович заявив, що не братиме участі в судовому процесі у справі про державну зраду і відкликає своїх адвокатів.

Тоді Януковичу призначили безоплатного адвоката Віталія Мешечка. Той у свою чергу заявив, що особисто не знайомий з Януковичем, і знає його лише як екс-президента.

Нагадаємо, що Оболонський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури щодо процедури заочного провадження у розгляді по суті справи за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.

Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади Росії, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни. 

Сам екс-президент Янукович, який утік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає. Захист Януковича стверджує, що в своєму листі до Володимира Путіна той не просив вводити російські війська на територію України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 08 2017 15:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.