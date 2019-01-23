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Янукович і його адвокати не отримували повістку до суду, - захисник

Віктора Януковича завтра, 24 січня, на слуханні не буде
Адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк повідомив, що він і екс-президент не отримували повісток до суду у справі про держзрду.
Янукович і його адвокати не отримували повістку до суду, - захисник Віктор Янукович. Фото: ukrinform.ua

Сердюк заявив, що суд не відправляв їм запрошення на слухання. Він додав, що іншому адвокату Януковича Олександру Горошинському в суді підтвердили, що повісток не відправляли. Причини, за словами сторони захисту, їм не назвали, повідомляє "Громадське".

Також захисник зазначив, що Віктора Януковича завтра, 24 січня, на слуханні не буде, на відеозв’язок він також не вийде.

Водночас прокурор у справі Януковича Руслан Кравченко у коментарі Громадському повідомив, що буде присутній на засіданні.

Нагадаємо, що колишній міністр оборони Дмитро Саламатін став підозрюваним у справі про державну зраду на користь Росії, розкрадання та підрив обороноздатності України.

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23 01 2019 21:18
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