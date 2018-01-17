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Янукович має намір повернутися в Україну, - адвокат

У Росії він перебуває тимчасово
Адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк заявляє, що його підзахисний має намір повернутися в Україну.
Янукович має намір повернутися в Україну, - адвокат Фото: Reuters

"Безумовно, він має намір повернутися в Україну. Перебування на території Російської Федерації є тимчасовим вимушеним заходом", - сказав Сердюк, пише "Укрінформ".

За його словами, Янукович має свідоцтво про надання тимчасового притулку на території Російської Федерації "у зв'язку з тим, що на території України відбувається його політичне переслідування".

Сердюк зазначив, що допити Януковича не проводяться, тому що цього нібито не бажає українська сторона: "Жоден слідчий по жодній справі не бажає провести його допит".

Що стосується допитів за допомогою скайп-зв'язку, то, за словами адвоката, після допиту Віктора Януковича в Святошинському суді всі отримали вказівку не допустити повторного розвитку подій. Захист Януковича запевняє, що неодноразово зверталася до суду з проханням таки допитати його.

Нагадаємо, що в Україні щодо Януковича відкрито декілька кримінальних проваджень. Зокрема, окрім державної зради, його звинувачують в економічних злочинах та причетності до смертей на Майдані.

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