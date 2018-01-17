Янукович має намір повернутися в Україну, - адвокат
"Безумовно, він має намір повернутися в Україну. Перебування на території Російської Федерації є тимчасовим вимушеним заходом", - сказав Сердюк, пише "Укрінформ".
За його словами, Янукович має свідоцтво про надання тимчасового притулку на території Російської Федерації "у зв'язку з тим, що на території України відбувається його політичне переслідування".
Сердюк зазначив, що допити Януковича не проводяться, тому що цього нібито не бажає українська сторона: "Жоден слідчий по жодній справі не бажає провести його допит".
Що стосується допитів за допомогою скайп-зв'язку, то, за словами адвоката, після допиту Віктора Януковича в Святошинському суді всі отримали вказівку не допустити повторного розвитку подій. Захист Януковича запевняє, що неодноразово зверталася до суду з проханням таки допитати його.
Нагадаємо, що в Україні щодо Януковича відкрито декілька кримінальних проваджень. Зокрема, окрім державної зради, його звинувачують в економічних злочинах та причетності до смертей на Майдані.
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