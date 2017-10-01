Янукович молодший вкладе $13 млн у нерухомість в Чорногорії, - ЗМІ
Про це пише сербський таблоїд Informer.
За інформацією видання, Янукович має намір будувати в Чорногорії квартири та бізнес-об'єкти. Спонукала його до такого кроку 31-річна сербська модель і зірка Playboy Сорая Вучеліч, яка буде посередником у продажу.
Видання називає Януковича-молодшого "успішним бізнесменом", "сином екс-прем'єра" і не згадує про санкції, накладені на нього в Чорногорії і в багатьох інших державах. Відзначають також, що з Вучеліч він познайомився торік на чорногорському узбережжі.
"Олександр улітку минулого року був у Чорногорії, де і зустрів Сораю через спільних друзів. Олександр розповів, що має дозвіл на будівництво і планує інвестувати в Чорногорії. Сорая йому сказала, що і вона вже певний час має подібні плани", - пише видання з посиланням на джерело.
У 2015 році Печерський суд заарештував ці кошти за фактом незаконного кредитування регіональних залізниць банком сина екс-президента Віктора Януковича – Олександра.
Тоді під арешт потрапили рахунки самого сина екс-президента, чотирьох компаній, а також 32 фізосіб, серед яких були працівники самого банку. Всього заарештовано 2,75 млрд грн.
З 19 грудня 2016 року суд почав знімати арешт з грошових коштів фізичних осіб.
Відтак, Печерський суд Києва зняв арешт із коштів трьох фізосіб у сумі 15 мільйонів доларів на рахунках у ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", який належить сину екс-президента Олександру Януковичу.
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