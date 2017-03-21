Янукович оплачував послуги Манафорта через фіктивний контракт, - Лещенко

Про це пише народний депутат Сергій Лещенко у статті "Манафорт і Янукович відмивали гроші через Киргизстан".

Документ, який потрапив у розпорядження Лещенка, розкриває методи фінансових взаємовідносин між Януковичем і його американським консультантом. Це договір, згідно з яким було здійснено один з двадцяти двох платежів Манафорту, що згадуються в "амбарній книзі Партії регіонів".



Фото: Сергій Лещенко

Йдеться про записи від 14 жовтня 2009 року. За три місяці до виборів президента, згідно з "тіньовою бухгалтерією", Манафорту було переведено 750 тисяч доларів. Однак сама "амбарна книга" не містить ніяких пояснень, як був здійснений платіж.

Для переказу Манафорту 750 тисяч доларів був використаний договір між компанією "Davis Manafort" і офшорним підприємством Neocom Systems Limited, яка зареєстрована в Белізі.

"При цьому гроші надійшли Манафорту не за політичні консультації, а за нібито продаж комп'ютерного обладнання в кількості 501 одиниця на суму 750 тисяч доларів. При чому гроші Манафорту на його рахунок в Америці були переведені не з України і навіть не з Белізу, а з Киргизстану", – пише Лещенко.

Документ, який наводить депутат, містить оригінальний підпис і оригінальну печатку.

"Договір про нібито продаж комп'ютерів підписаний самим Манафортом. У достовірності його підпису можна переконатися шляхом порівняння автографа на контракті з нечисленними розписами Манафорта, які доступні на сайті Міністерства юстиції США", – зазначає Лещенко.

На думку народного депутата, є всі підстави для початку кримінального розслідування як в Україні, так і в США.

"Оскільки "відмиті" в Киргизстані гроші приходили на рахунок Манафорта, відкритий в Wachovia Bank в штаті Вірджинія, а сама транзакція здійснювалася в американських доларах, на розслідування цієї афери поширюється юрисдикція ФБР США", – зазначає Лещенко.

На брифінгу в Кризовому центрі в Києві 21 березня народний депутат також пояснив, що документ він отримав в кінці січня 2017 року від людей, які орендували київський офіс Манафорта після його від'їзду з України.

Лещенко зазначив, що готовий надати будь-яку посильну допомогу в розкритті корупційної схеми, в якій Янукович і його оточення мають статус співучасників.

Нагадаємо, що 31 травня народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення "Партією регіонів" великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії у 2012 році.

У документах також було зазначено американського лобіста і політтехнолога Пола Манафорта, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал із "чорною бухгалтерією".

Згодом, НАБУ підтвердило перебування імені Манафорта серед списків "чорної бухгалтерії" ПР, згідно з якими він отримав $12,7 млн. Наразі за цією справою ведеться розслідування.

Видання Newsweek повідомляло, що президент Росії Володимир Путін провів таємну зустріч із Януковичем у зв'язку з розкриттям інформації про отримання Манафортом майже $13 млн з "чорної каси" Партії регіонів.