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Янукович підтвердив, що розлучився зі своєю дружиною Людмилою

Президент-утікач живе з сестрою свого колишнього кухаря Любов Полежай
Колишній президент та утікач Віктор Янукович розлучився зі своєю дружиною Людмилою Янукович.
Янукович підтвердив, що розлучився зі своєю дружиною Людмилою Віктор та Людмила Янукович. Фото: tap-the-talent.blogspot.com

Янукович підтвердив, що він розлучився з його дружиною, з якою вони були одружені 45 років. І тепер він живе з сестрою свого колишнього кухаря, іформує Der Spiegel.

Відзначимо, що Людмила Янукович під час президентства Януковича залишалася в Донецьку. Після втечі Януковича вона ще певний час жила в Донецьку, однак після початку військових дій переїхала до Криму.

Нагадаємо, що цивільною дружиною Януковича, сестрою його колишнього кухаря була Любов Полежай, яка утекла разом з Януковичем з Межигір'я у Росію.

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