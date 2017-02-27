Янукович підтвердив, що розлучився зі своєю дружиною Людмилою

Колишній президент та утікач Віктор Янукович розлучився зі своєю дружиною Людмилою Янукович.

Янукович підтвердив, що він розлучився з його дружиною, з якою вони були одружені 45 років. І тепер він живе з сестрою свого колишнього кухаря, іформує Der Spiegel.

Відзначимо, що Людмила Янукович під час президентства Януковича залишалася в Донецьку. Після втечі Януковича вона ще певний час жила в Донецьку, однак після початку військових дій переїхала до Криму.

Нагадаємо, що цивільною дружиною Януковича, сестрою його колишнього кухаря була Любов Полежай, яка утекла разом з Януковичем з Межигір'я у Росію.