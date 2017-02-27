ПОЛІТИКА НОВИНИКолишній президент та утікач Віктор Янукович розлучився зі своєю дружиною Людмилою Янукович.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Янукович підтвердив, що розлучився зі своєю дружиною Людмилою
Президент-утікач живе з сестрою свого колишнього кухаря Любов Полежай
Віктор та Людмила Янукович. Фото: tap-the-talent.blogspot.com
Янукович підтвердив, що він розлучився з його дружиною, з якою вони були одружені 45 років. І тепер він живе з сестрою свого колишнього кухаря, іформує Der Spiegel.
Відзначимо, що Людмила Янукович під час президентства Януковича залишалася в Донецьку. Після втечі Януковича вона ще певний час жила в Донецьку, однак після початку військових дій переїхала до Криму.
Нагадаємо, що цивільною дружиною Януковича, сестрою його колишнього кухаря була Любов Полежай, яка утекла разом з Януковичем з Межигір'я у Росію.
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27 02 2017 11:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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