Янукович подав позов до Печерського суду про захист своєї ділової репутації
Відповідачем виступає Ощадбанк. За версією сторони екс-президента, український держбанк опублікував недостовірну інформацію про наявність у нього зазначеної суми (мова йде про інтерв'ю голови правління банку), пише Інтерфакс-Україна.
Представляти інтереси Ощадбанку будуть адвокати GENTLS. В цьому випадку аргументація адвокатів побудована на трьох тезах.
По-перше, позивач не підтверджує доказами наявність у нього ділової репутації; по-друге, голова правління Ощадбанку не вказував конкретну суму і банківські рахунки Януковича в своєму інтерв'ю; по-третє, позов був поданий адвокатом, який, швидше за все, не має на це повноважень.
Нагадаємо, 28 квітня державний Ощадбанк завершив перерахування $ 1,5 млрд, конфіскованих за рішенням суду у екс-президента України Віктора Януковича і його оточення.
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