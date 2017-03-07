Янукович подав позов до Печерського суду про захист своєї ділової репутації Адвокати Януковича подали позов проти Ощадбанку

Колишній президент України Віктор Янукович вимагає спростування інформації про наявність у нього і екс-прем'єра Миколи Азарова в держбанку більше $ 1,150млрд, відповідний позов був поданий його адвокатом в Печерський районний суд Києва.

Віктор Янукович. Фото: tsn.ua

Відповідачем виступає Ощадбанк. За версією сторони екс-президента, український держбанк опублікував недостовірну інформацію про наявність у нього зазначеної суми (мова йде про інтерв'ю голови правління банку), пише Інтерфакс-Україна. Представляти інтереси Ощадбанку будуть адвокати GENTLS. В цьому випадку аргументація адвокатів побудована на трьох тезах. По-перше, позивач не підтверджує доказами наявність у нього ділової репутації; по-друге, голова правління Ощадбанку не вказував конкретну суму і банківські рахунки Януковича в своєму інтерв'ю; по-третє, позов був поданий адвокатом, який, швидше за все, не має на це повноважень. Нагадаємо, 28 квітня державний Ощадбанк завершив перерахування $ 1,5 млрд, конфіскованих за рішенням суду у екс-президента України Віктора Януковича і його оточення.

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