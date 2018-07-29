Янукович подав позов проти Луценка
Згідно з постановою, суд прийняв позовну заяву Януковича, яку він подав до суду ще 23 червня, до розгляду. Однак, в постанові не вказується, що саме він просить спростувати.
Засідання з розгляду позову екс-президента до генпрокурора призначено на 10:00 13 вересня, йдеться в рішенні суду, інформує УНН.
Крім того, суд зобов'язав ГПУ і Луценка протягом 15 днів з дня вручення постанови про відкриття провадження подати відгук на позов.
Нагадаємо, 30 липня районний суд Києва розпочне судові дебати між сторонами процесу у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.
28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу в державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч. 1. ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК.
Януковича судять заочно у зв'язку з тим, що він переховується від правосуддя на території Росії.
Нагадаємо, що 19 квітня Оболонський районний суд Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича оголосив про перехід до стадії судових дебатів.
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