Янукович подав позов проти Луценка

Засідання з розгляду позову призначено на 13 вересня

Колишній президент Віктор Янукович подав у Печерський районний суд Києва позов до Генерального прокурора Юрія Луценка про захист честі, гідності і ділової репутації та спростування недостовірної інформації.

Згідно з постановою, суд прийняв позовну заяву Януковича, яку він подав до суду ще 23 червня, до розгляду. Однак, в постанові не вказується, що саме він просить спростувати.

Засідання з розгляду позову екс-президента до генпрокурора призначено на 10:00 13 вересня, йдеться в рішенні суду, інформує УНН.

Крім того, суд зобов'язав ГПУ і Луценка протягом 15 днів з дня вручення постанови про відкриття провадження подати відгук на позов.

Нагадаємо, 30 липня районний суд Києва розпочне судові дебати між сторонами процесу у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.

28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу в державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч. 1. ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК.

Януковича судять заочно у зв'язку з тим, що він переховується від правосуддя на території Росії.