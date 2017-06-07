Янукович "поставив крапку" у справі про держзраду, - адвокат

Захист екс-президента каже, що суд без Януковича є неможливим

Захист Віктора Януковича передав до Оболонського райсуду Києва заяву екс-президента про відмову від послуг захисників.

Про це сказав адвокат Віталій Сердюк журналістам, вийшовши із суду.

"Щойно захистом було подано заяву. Віктор Янукович поставив крапку в цьому процесі", – заявив адвокат Януковича, повідомляє "Українська правда".

"Кількість правопорушень, які вчинено Генпрокуратурою ставлять на ньому крапку", – додав адвокат.

За його твердженням, яким би не був вирок тепер, він "буде нікчемним". "Суд без Віктора Януковича є неможливим", – стверджує Сердюк.

"Адвокатське об’єднання і ми особо сито залишаємося у всіх інших процеса", – сказав Сердюк.

Перший і головний напрямок боротьби, за його словами, – заява Януковича до Генпрокуратури про "державний переворот".

Також захист буде ініціювати про притягнення до відповідальності усіх винних в "ігноруванні принципів правосуддя" у міжнародні інстанції.

Як відомо, підозрюваний в державній зраді екс-президент України Віктор Янукович відмовився брати участь в судовому процесі, ініційованому владою України, і відкликав своїх адвокатів.

Нагадаємо, раніше у четвер Оболонський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури щодо процедури заочного провадження у розгляді по суті справи за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.

Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади Росії, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни.

Сам екс-президент Янукович, який утік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає. Захист Януковича стверджує, що в своєму листі до Володимира Путіна той не просив вводити російські війська на територію України.