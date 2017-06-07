Янукович "поставив крапку" у справі про держзраду, - адвокат
Про це сказав адвокат Віталій Сердюк журналістам, вийшовши із суду.
"Щойно захистом було подано заяву. Віктор Янукович поставив крапку в цьому процесі", – заявив адвокат Януковича, повідомляє "Українська правда".
"Кількість правопорушень, які вчинено Генпрокуратурою ставлять на ньому крапку", – додав адвокат.
За його твердженням, яким би не був вирок тепер, він "буде нікчемним". "Суд без Віктора Януковича є неможливим", – стверджує Сердюк.
"Адвокатське об’єднання і ми особо сито залишаємося у всіх інших процеса", – сказав Сердюк.
Перший і головний напрямок боротьби, за його словами, – заява Януковича до Генпрокуратури про "державний переворот".
Також захист буде ініціювати про притягнення до відповідальності усіх винних в "ігноруванні принципів правосуддя" у міжнародні інстанції.
Як відомо, підозрюваний в державній зраді екс-президент України Віктор Янукович відмовився брати участь в судовому процесі, ініційованому владою України, і відкликав своїх адвокатів.
Нагадаємо, раніше у четвер Оболонський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури щодо процедури заочного провадження у розгляді по суті справи за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.
Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади Росії, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни.
Сам екс-президент Янукович, який утік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає. Захист Януковича стверджує, що в своєму листі до Володимира Путіна той не просив вводити російські війська на територію України.
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