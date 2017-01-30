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Янукович разом з соратниками "відмив" 201 млрд грн, - Держфінмоніторинг

За результатами розслідувань відомства на рахунках осіб, які мають зв'язок з Януковичем і його колишніми соратниками, заблоковано 1,54 млрд доларів
Екс-президент України Віктор Янукович і його оточення "відмили" 201,7 млрд гривень.
Янукович разом з соратниками "відмив" 201 млрд грн, - Держфінмоніторинг Янукович із синами. Фото: tochka.net

В результаті розслідувань служби, які проводилися з березня 2014 року по грудень 2016 року, підготовлено та направлено в правоохоронні органи 547 матеріалів (109 узагальнених і 438 додаткових узагальнених матеріалів) щодо фінансових операцій, проведених колишніми високопоставленими чиновниками часів президентства Януковича.

За результатами розслідувань Держфінмоніторингом заблоковані на рахунках фізичних і юридичних осіб, які мають зв'язок з екс-президентом та його колишніми соратниками, кошти в еквіваленті 1,54 млрд дол.

Крім того, наголошується, що особливу увагу Держфінмоніторингом приділяється пошуку і блокування активів колишніх зазначених чиновників за кордоном.

Зокрема, за повідомленнями підрозділів фінансової розвідки інших країн, заблоковані активи представників тодішньої влади, місцевого самоврядування та пов'язаних з ними осіб на загальну суму 107,19 млн дол., 15,87 млн євро і 135,01 млн швейцарських франків.

Активи чиновників розміщені в Австрії, Великобританії, Латвії, Кіпру, Італії, Ліхтенштейні, Швейцарії та Нідерландах.

Нагадаємо, у грудні Печерський суд Києва зняв арешт із коштів трьох фізосіб у сумі 15 мільйонів доларів на рахунках у ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку", який належить сину екс-президента Олександру Януковичу.

Раніше суд Європейського Союзу визнав неправомірними санкції проти екс-президента Віктора Януковича, його сина Олександра та колишнього секретаря РНБО Андрія Клюєва на період 2014-2015 років, але правомірними на період 2015-2016 років.

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