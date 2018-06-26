Янукович сам не знає, чому полишив Україну, – Герман

Екс-народний депутат Ганна Герман заявила, що екс-президент Віктор Янукович сам собі не зможе пояснити, що спонукало його залишити Україну у лютому 2014 року.

"Віктор Федорович кілька разів, коли полетів до Харкова і Донецька, під час телефонних розмов зі мною наголошував: "Я їду на Схід поспілкуватися з людьми і Україну залишати не збираюся"… Чому він залишив Україну? Я думаю, пане прокурор, що це не може собі пояснити сам Янукович", – сказала Герман сьогодні на допиті в якості свідка в Оболонському районному суді Києва, повідомляють УНН.

За словами Герман, згодом в розмові він сказав: "Если бы я остался, Анечка, в Украине была бы гражданская война".

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", у своїх свідченнях Герман також заявила, що "закон про відсторонення Віктора Януковича від влади через те, що він покинув країну", Верховна Рада ухвалила в ті хвилини, "коли він був ще в Харкові" на території України. Вона заявила суду, що не вважає, що Янукович вчинив держзраду, так, він "робив усе для того, щоб не було загострення конфлікту".

Відповідаючи на питання про те, чи ознайомлена вона зі змістом листа Януковича на адресу президента РФ Володимира Путіна від 1 березня 2014 року, Герман сказала:

"Я не бачила цього листа. Колись я читала в пресі повідомлення, що такий лист був... Я давала свої коментарі як народний депутат... Я говорила, що не вірю в те, що президент України може покликати війська чужої держави в свою державу. Але якщо він це зробив, то я в цьому підтримати його не можу. я давала цей коментар і залишаюся на тих самих позиціях. на жаль, я не бачила самого листа".

Заслухавши свідка захисту, суд подякував йому за свідчення, зазначивши, що їм буде дана правова оцінка.

Захист Януковича попросив суд розглянути клопотання, але суддя Владислав Дев'ятко підкреслив, що до клопотань суд повернеться після закінчення заслуховування свідків захисту і оголосив перерву в засіданні до 16 липня.

"Перерва до 10: 00 16 липня", – сказав він.

Нагадаємо, заочний суд у справі екс-президента України Віктора Януковича триває вже більше року. Його звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу. Серед них – замах на територіальну цілісність і недоторканність України, планування, підготовка або розв'язування агресивної війни, а також участь у змові. В разі визнання провини Януковичу загрожує тюремне ув'язнення на термін від семи до п'ятнадцяти років.