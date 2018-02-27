Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Янукович в Росії збирає прес-конференцію

Янукович розповість про нові докази причетності представників нинішньої української влади до розстрілу протестувальників на Майдані
У столиці Росії пройде прес-конференція колишнього президента України Віктора Януковича. Глава держави-втікач збирається надати "нові докази" причетності нинішньої влади до розстрілів на Майдані.
Янукович в Росії збирає прес-конференцію Фото: Reuters

У Москві 2 березня об 11:00 відбудеться прес-конференція біглого екс-президента України Віктора Януковича. Про це повідомляє ТАСС.

"Янукович розповість про нові докази причетності представників нинішньої української влади до розстрілу протестувальників на Майдані, а також судовий процес, ініційований київською владою", - сказано в анонсі.

Нагадаємо, екс-президент Віктор Янукович залишився незадоволений рішенням суду, згідно з яким було дозволено проведення заочного досудового розслідування проти нього, і звинуватив українську владу в перешкоджанні допуску його адвокатів до суду.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 02 2018 21:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Просто не звертай уваги": Що чекає людину, яка наважилась лікувати депресію в Україні

"Просто не звертай уваги": Що чекає людину, яка наважилась лікувати депресію в Україні

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.