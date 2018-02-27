CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ столиці Росії пройде прес-конференція колишнього президента України Віктора Януковича. Глава держави-втікач збирається надати "нові докази" причетності нинішньої влади до розстрілів на Майдані.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Янукович в Росії збирає прес-конференцію
Янукович розповість про нові докази причетності представників нинішньої української влади до розстрілу протестувальників на Майдані
Фото: Reuters
У Москві 2 березня об 11:00 відбудеться прес-конференція біглого екс-президента України Віктора Януковича. Про це повідомляє ТАСС.
"Янукович розповість про нові докази причетності представників нинішньої української влади до розстрілу протестувальників на Майдані, а також судовий процес, ініційований київською владою", - сказано в анонсі.
Нагадаємо, екс-президент Віктор Янукович залишився незадоволений рішенням суду, згідно з яким було дозволено проведення заочного досудового розслідування проти нього, і звинуватив українську владу в перешкоджанні допуску його адвокатів до суду.
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