Янукович відмовився визнавати, що просив ввести війська в Україну

Екс-президент України Віктор Янукович, який переховується від українського правосуддя, заявив, що не просив вводити війська в Україну.

"Я не просив вводити війська в Україну. Це не так. Влада намагається зараз мене звинуватити", - заявив він під час прес-конференції в Москві, передає LIGA.net.

За його словами, вже зібрано три томи доказів його невинності. При цьому він вкотре відкинув пропозицію слідчих приїхати в Україну на допит.

"Я готовий дати всі свідчення слідчим, але пропозицію приїхати мені в Київ - що воно означає? Це якась, можна сказати, гра. Я їм не доставив задоволення мене захопити або убити в той період часу, а зараз це просто фарс", - сказав колишній президент.

Нагадаємо, 20 січня Печерський суд дав дозвіл на проведення заочного розслідування справи про держзраду Янковича.

Як повідомляв iPress.ua, адвокат Віктора Януковича відмовився прийняти уточнене підозру у вчиненні державної зради.

15 лютого, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що судовий розгляд кримінального провадження проти екс-президента України Віктора Януковича за обвинуваченням у державній зраді може початися у березні, якщо парламент ухвалить закон про вдосконалення процедури заочного засудження.