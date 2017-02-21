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Янукович відмовився визнавати, що просив ввести війська в Україну

Віктор Янукович не збирається повертатися в Київ
Екс-президент України Віктор Янукович, який переховується від українського правосуддя, заявив, що не просив вводити війська в Україну.
Янукович відмовився визнавати, що просив ввести війська в Україну Віктор Янукович

"Я не просив вводити війська в Україну. Це не так. Влада намагається зараз мене звинуватити", - заявив він під час прес-конференції в Москві, передає LIGA.net.

За його словами, вже зібрано три томи доказів його невинності. При цьому він вкотре відкинув пропозицію слідчих приїхати в Україну на допит.

"Я готовий дати всі свідчення слідчим, але пропозицію приїхати мені в Київ - що воно означає? Це якась, можна сказати, гра. Я їм не доставив задоволення мене захопити або убити в той період часу, а зараз це просто фарс", - сказав колишній президент.

Нагадаємо, 20 січня Печерський суд дав дозвіл на проведення заочного розслідування справи про держзраду Янковича.

Як повідомляв iPress.uaадвокат Віктора Януковича відмовився прийняти уточнене підозру у вчиненні державної зради.

15 лютого, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що судовий розгляд кримінального провадження проти екс-президента України Віктора Януковича за обвинуваченням у державній зраді може початися у березні, якщо парламент ухвалить закон про вдосконалення процедури заочного засудження.

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21 02 2017 20:57
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