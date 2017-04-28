Янукович виводив гроші з України через близько 500 компаній, - Луценко
"Кошти, вкрадені злочинною владою, через близько 500 компаній виводилися з України у низку офшорних юрисдикцій і потрапляли в так звану "всесвітню мийку". Відслідкувати їх точне проходження намагалися слідчі Генпрокуратури, Служби фінансового моніторингу, наші колеги за кордоном. Це була не пряма проводка, а розчеплення через низку фірм", - розповів глава ГПУ Юрій Луценко, інформує "Укрінформ".
За його словами, зрештою кошти "випливали" на Кіпрі та у Латвії, після чого перераховувалися в Україну, де за них наближені до оточення Януковича фірми купували спеціально випущені для цього державні облігації під 8% річних у валюті.
Всі кошти у 2014 році були заморожені на рахунках "Ощадбанку", "Ексімбанку" і "ПриватБанку", а наразі за рішенням Краматорського міського суду конфісковані і переказуються на рахунки Державного казначейства.
"Я взагалі досі дивуюся, чому колумбійська мафія не використала таку красиву можливість відмивання коштів", - резюмував Луценко.
Нагадаємо, суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.
Згодом, Петро Порошенко повідомив, що конфісковані 1,5 мільярд доларів екс-президента Віктора Януковича витратять на потреби ЗСУ та правоохоронців, а також для інших заходів.
Однак, адвокати екс-президента Віктора Януковича заперечують, що їхній клієнт причетний до конфіскованих $1,5 млрд.
Генпрокурор Луценко заявляє, що процес перерахунку конфіскованих коштів режиму Януковича закінчиться сьогодні.
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