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Янукович з адвокатами позиватиметься до Європейського суду з прав людини проти України

Рішення Печерського райсуду буде покладено в якості основного доказу політичного тиску на судову систему в Україні
Захист екс-президента України Віктора Януковича, який втік до Росії, вирішив звернутися до Європейського суду з прав людини щодо справи про його заочне засудження.
Янукович з адвокатами позиватиметься до Європейського суду з прав людини проти України Віктор Янукович. Фото: ukrinform.ua

"Ми звертаємося до Європейського суду з прав людини у справі про держзраду - нами отримано достатні і беззаперечні підстави для цього. Сьогодні для цього було отримано остаточну підставу,  якою став факт відмови Апеляційного суду м. Києва забезпечити конституційне право Віктора Януковича на оскарження рішення суду першої інстанції", - заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк, інформує "Українська правда" з посиланням на прес-службу юридичної компанії "Aver Lex".

Йдеться про рішення Печерського районного суду щодо спеціального (заочного) розслідування.  Адвокат також додав, що це рішення Апеляційного суду буде покладено "в якості основного доказу політичного тиску на судову систему в Україні у цій справі".

Нагадаємо, що суд за клопотанням Генпрокуратури арештував майно плавресторану в резиденції "Межигір’я", де проживав колишній президент Віктор Янукович.

Як повідомляв iPress.uaадвокат Віктора Януковича відмовився прийняти уточнене підозру у вчиненні державної зради.

У свою чергу Генеральна прокуратура планує завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні про державну зраду екс-президента Віктора Януковича в лютому 2017 року.

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06 02 2017 16:07
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