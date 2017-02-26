Янукович знайшов винних у спробі розігнати Майдан та розповів про своє особисте життя
Про це йдеться в його інтерв’ю Der Spiegel, опублікованому 26 лютого, повідомляє DW.
Спочатку на запитання кореспондента Крістіана Неефа про події в ніч на 30 листопада 2013 року, коли силовики побили студентів, Янукович відповідав звинуваченням на адресу "радикалів", які провокували поліцію.
Проте потім він припустив, що за протестами стояв тодішній голова його адміністрації Сергій Льовочкін разом із бізнесменом Дмитром Фірташем, які за його спиною стали режисерами Майдану.
Сам він, стверджує Янукович, дізнався про криваві зіткнення лише наступного ранку під час гри в теніс, тоді як Льовочкін не відповідав на телефонні дзвінки.
Також Янукович укотре заявив, що не відмовлявся від своєї посади.
"Я був в Україні, мене просто відрізали від ЗМІ, заблокували та полювали за мною по всій країні", – стверджує він.
Екс-президент заявив, що під час його втечі до Криму з Донецька, під Мелітополем на нього начебто чекала сотня бойовиків із важкою зброєю, які мали зупинити його кортеж та "всіх розстріляти". Проте його начебто завчасно попередили.
За офіційними даними української влади, правоохоронці не змогли вчасно встановити місце знаходження президента-втікача.
Кореспондент Der Spiegel зазначає, що під час розмови Янукович не раз плутався та намагався уникати складних запитань. Проте, пише Нееф, екс-президент відверто розповів про приватне життя. Янукович зазначив, що лише кілька разів зустрічався із президентом РФ Володимиром Путіним: "Розумію, мої проблеми – не його рівень".
Фінансово його підтримує, за словами Януковича, старший син.
Політик також зазначив, що розлучився із дружиною Людмилою після 45 років подружнього життя. Зараз він живе у неофіційному шлюбі із сестрою своєї колишньої кухарки, разом з якою утікав з України.
Нагадаємо, раніше екс-президент України Віктор Янукович, який переховується від українського правосуддя, заявив, що не просив вводити війська в Україну.
Глава адміністрації екс-президента Андрій Клюєв та екс-глава уряду Микола Азаров розповіли про свою відповідальність за події в Україні у 2014 році та помилки під час перебування при владі.
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