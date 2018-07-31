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Януковича планує захищати адвокат, який представляв інтереси "беркутівців"

Він підтвердив, що вже захищає інтереси Януковича в інших справах
До суду у справі про держзраду колишнього президента України Віктора Януковича прийшов адвокат Олександр Байдик, який стверджує, що представляє інтереси президента-втікача.
Януковича планує захищати адвокат, який представляв інтереси "беркутівців" Фото: hromadske.ua

"Зі мною підписав договір Віктор Янукович, я зустрічався із ним в Росії", — сказав Байдик, повідомляє "Громадське".


Фото: hromadske.ua


Фото: hromadske.ua

Він додав, що йому потрібно буде кілька місяців, аби ознайомитися з матеріалами справи, щоби потім брати участь у судових дебатах.

Слід зазначити, що раніше Байдик був адвокатом екс-"беркутівців", яких обвинувачують у розстрілах Героїв Небесної Сотні на Майдані.

Нагадаємо, що 19 квітня Оболонський районний суд Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича оголосив про перехід до стадії судових дебатів.

Додамо, колишній президент Віктор Янукович подав у Печерський районний суд Києва позов до Генерального прокурора Юрія Луценка про захист честі, гідності і ділової репутації та спростування недостовірної інформації.

 
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31 07 2018 12:21
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