Януковича планує захищати адвокат, який представляв інтереси "беркутівців"

Він підтвердив, що вже захищає інтереси Януковича в інших справах

До суду у справі про держзраду колишнього президента України Віктора Януковича прийшов адвокат Олександр Байдик, який стверджує, що представляє інтереси президента-втікача.

"Зі мною підписав договір Віктор Янукович, я зустрічався із ним в Росії", — сказав Байдик, повідомляє "Громадське".



Фото: hromadske.ua



Фото: hromadske.ua

Він додав, що йому потрібно буде кілька місяців, аби ознайомитися з матеріалами справи, щоби потім брати участь у судових дебатах.

Слід зазначити, що раніше Байдик був адвокатом екс-"беркутівців", яких обвинувачують у розстрілах Героїв Небесної Сотні на Майдані.