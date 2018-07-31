Януковича планує захищати адвокат, який представляв інтереси "беркутівців"
"Зі мною підписав договір Віктор Янукович, я зустрічався із ним в Росії", — сказав Байдик, повідомляє "Громадське".
Фото: hromadske.ua
Фото: hromadske.ua
Він додав, що йому потрібно буде кілька місяців, аби ознайомитися з матеріалами справи, щоби потім брати участь у судових дебатах.
Слід зазначити, що раніше Байдик був адвокатом екс-"беркутівців", яких обвинувачують у розстрілах Героїв Небесної Сотні на Майдані.
Нагадаємо, що 19 квітня Оболонський районний суд Києва у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича оголосив про перехід до стадії судових дебатів.
Додамо, колишній президент Віктор Янукович подав у Печерський районний суд Києва позов до Генерального прокурора Юрія Луценка про захист честі, гідності і ділової репутації та спростування недостовірної інформації.
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