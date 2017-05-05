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Януковича викликали на засідання суду у справі про держзраду, - ДОКУМЕНТ

У документі вказано адресу екс-президента-втікача
Колишнього президента України Віктора Януковича викликали повісткою на засідання Оболонського районного суду Києва в рамках справи про державну зраду, яке відбудеться 18 травня.
Януковича викликали на засідання суду у справі про держзраду, - ДОКУМЕНТ Фото: Reuters

Відповідна повістка опублікована на сайті Судової влади України, інформує Цензор.НЕТ.

У повістці вказується, що судове засідання почнеться о 10 годині ранку.

Крім того, в документі вказано адресу екс-президента-втікача: Росія, м. Ростов-на-Дону, вул. Єрьоменка, 18, корпус "В".


Фото: ua.censor.net.ua

Нагадаємо, що Оболонський районний суд Києва задовольнив клопотання захисту Віктора Януковича, який попросив організувати його участь у підготовчому засіданні за допомогою відеозв'язку.

Як відомо, 23 лютого Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №5610, який надає слідству більше можливостей для заочного засудження Віктора Януковича і його оточення.

Відзначимо, що Оболонський районний суд Києва 4 травня почав розглядати справу за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

iPress.ua повідомляв, що адвокат Віктора Януковича відмовився прийняти уточнене підозру у вчиненні державної зради.

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05 05 2017 19:33
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