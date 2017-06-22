Януковича викликають до Оболонського суду на десять засідань
Повістку оприлюднено офіційному сайті суду.
Судові засідання призначено на 26, 29 червня, 6, 12, 13 липня і 3, 10, 17, 23, 31 серпня.
Як зазначено у документі за підписом судді Владислава Дев'ятка, повідомлення про виклик до суду надіслано екс-президенту на його нинішню домашню адресу у Росії: місто Ростов-на-Дону, вулиця Єрьоменко, 81, корпус "В".
Фото: ob.ki.court.gov.ua
Нагадаємо, наступне засідання Оболонського районного суду по справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича відбудеться 26 червня.
Нагадаємо, на засіданні 29 травня захист Януковича попросив суд забезпечити явку генпрокурора Юрія Луценка. Також адвокати підсудного заявили про намір просити викликати до суду для допиту Петра Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова і спікера ВР Андрія Парубія. У свою чергу Парубій повідомив, що вже давав свідчення в ГПУ.
Засідання продовжилося 16 червня.
Ззначимо,Оболонський райсуд Києва готовий забезпечити охорону для екс-президента Віктора Януковича в Україні, якщо його захист клопотатиме про це.
Янукович звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (посібництво у злочині), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі терміном від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків