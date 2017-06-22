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Януковича викликають до Оболонського суду на десять засідань

Судові засідання призначено на 26, 29 червня, 6, 12, 13 липня і 3, 10, 17, 23, 31 серпня
Оболонський районний суд Києва викликає колишнього президента Віктора Януковича на 10 найближчих засідань суду у справі про державну зраду.
Януковича викликають до Оболонського суду на десять засідань Фото:tass

Повістку оприлюднено офіційному сайті суду.

Судові засідання призначено на 26, 29 червня, 6, 12, 13 липня і 3, 10, 17, 23, 31 серпня.

Як зазначено у документі за підписом судді Владислава Дев'ятка, повідомлення про виклик до суду надіслано екс-президенту на його нинішню домашню адресу у Росії: місто Ростов-на-Дону, вулиця Єрьоменко, 81, корпус "В".


Фото: ob.ki.court.gov.ua

Нагадаємо, наступне засідання Оболонського районного суду по справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича відбудеться 26 червня.

Нагадаємо, на засіданні 29 травня захист Януковича попросив суд забезпечити явку генпрокурора Юрія Луценка. Також адвокати підсудного заявили про намір просити викликати до суду для допиту Петра Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова і спікера ВР Андрія Парубія. У свою чергу Парубій повідомив, що вже давав свідчення в ГПУ.

Засідання продовжилося 16 червня.

Ззначимо,Оболонський райсуд Києва готовий забезпечити охорону для екс-президента Віктора Януковича в Україні, якщо його захист клопотатиме про це.

Янукович звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (посібництво у злочині), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі терміном від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років) Кримінального кодексу України.

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