Янукович-молодший намагався зняти свої активи в Україні

Ці кошти були оформлені як депозити співробітників ВБР

Печерський суд за клопотанням Генпрокуратури заарештував 100,64 млн грн на рахунках у банку Глобус, фактичним власником яких є син екс-президента Олександр Янукович після спроби їх зняти.

Слідство ініціювало арешт коштів сина президента-втікача після того, як гроші спробували зняти. Про це свідчить постанова суду.

Схема полягала в тому, що службовці Всеукраїнського банку розвитку (належав О. Януковичу) перерахували 100,64 млн грн у банк Глобус. Операцію зафіксував Держфінмоніторинг 19 січня. Далі була зафіксована спроба зняти ці кошти.

Ці кошти були оформлені як депозити співробітників ВБР. Проте слідство вважає, що доходи працівників не відповідають сумам депозитних рахунків, які нібито їм належать і фактичним власником цих засобів є син Януковича.

Нагадаємо, Януковича Олександр збирається оскаржувати рішення Печерського суду про зняття арешту рахунків трьох вкладників ПАТ "Всеукраїнський банк розвитку" в європейських судових інстанціях.

У 2015 році Печерський суд заарештував ці кошти за фактом незаконного кредитування регіональних залізниць банком сина екс-президента Віктора Януковича – Олександра.

Тоді під арешт потрапили рахунки самого сина екс-президента, чотирьох компаній, а також 32 фізосіб, серед яких були працівники самого банку. Всього заарештовано 2,75 млрд грн.