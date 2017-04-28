Януковичу після втечі ще рік нараховувалася пенсія, - ЗМІ

В Україні пенсія екс-президенту Віктору Януковичу нараховувалася пенсія до лютого 2015 року включно

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виписки з його рахунку в Ощадбанку.

У фінансових документах зафіксовано рух коштів на рахунках екс-президента за період з червня 2013 року по вересень 2016 року і з грудня 2011 року по вересень 2016 року.

Згідно з виписками, остання виплата з Пенсійного фонду Януковичу проведена в розмірі 14 698 гривень від 3 лютого 2015 року.

"Лише на двох рахунках Януковича в Ощадбанку на момент, коли були зроблені виписки, залишалося понад 31 млн гривень", - зазначає агентство.

Нагадаємо, суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.

Згодом, Петро Порошенко повідомив, що конфісковані 1,5 мільярд доларів екс-президента Віктора Януковича витратять на потреби ЗСУ та правоохоронців, а також для інших заходів.

Однак, адвокати екс-президента Віктора Януковича заперечують, що їхній клієнт причетний до конфіскованих $1,5 млрд.

Генпрокурор Луценко заявляє, що процес перерахунку конфіскованих коштів режиму Януковича закінчиться сьогодні.