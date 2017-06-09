Януковичу оголосили обвинувачення в конституційному перевороті

Генпрокуратура повідомила екс-президенту Віктору Януковичу й екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу про підозру в захопленні державної влади. Справа стосується зміни Конституції у 2010 році.

"Департаментом спеціальних розслідувань ГПУ розслідується справа Конституційного перевороту 2010 року, який призвів до захоплення державної влади шляхом розширення неконституційним способом повноважень Президента України за рахунок звуження ролі й повноважень Парламенту та Уряду. На підставі зібраних доказів повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 109 КК Україна екс-президенту В.Януковичу та екс-міністру юстиції О.Лавриновичу в здійсненні спільно з іншими особами захоплення державної влади, зокрема шляхом вжиття заходів щодо незаконної, без рішення єдиного органу законодавчої влади в Україні - Верховної Ради України, зміни чинної Конституції України у спосіб внесення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів тексту Конституції України в редакції 1996 року та його офіційного опублікування", - написав у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

Нагадаємо, справу проти Януковича про захоплення влади неконституційним способом через зміну Конституції у 2010 році Генпрокуратура почала розслідувати в березні 2014 року. Серед фігурантів справи були судді Конституційного суду, які ухвалювали рішення, проте в травні цього року стало відомо, що ГПУ не змогла зібрати доказів для їх переслідування.

Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади Росії, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни.

Сам екс-президент Янукович, який утік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає. Захист Януковича стверджує, що в своєму листі до Володимира Путіна той не просив вводити російські війська на територію України.

8 грудня 2004 року Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Конституції України", який передбачав перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління. Восени 2010 року Конституційний Суд визнав цей закон нелегітимним і повернув у дію Конституцію 1996 року.

Після повалення Януковича Рада відновила дію Конституції в редакції 2004 року.

Януковичу також висунуто звинувачення в тому, що 1 березня 2014 року, перебуваючи на території РФ, він скоїв держзраду, звернувшись із письмовою заявою до президента РФ з проханням використовувати російські війська на території України. Згодом це призвело до втрати Україною Криму та об'єктів держвласності на суму понад 1,080 трлн гривень. Справа зараз слухається в суді.

Колишній президент Віктор Янукович проходить фігурантом низки кримінальних проваджень: одне з них уже передане до суду, щодо п'яти йому оголошено підозру і ще у двох його оголошено в розшук.

За іншими справами проти Януковича, які стосуються вбивств на Майдані й розкрадання державних коштів, звинувачень екс-президенту поки що не висунуто.