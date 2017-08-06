Японія інвестує $40 млн на модернізацію Трипільської ТЕС
"Будемо продовжувати робити модернізацію... Зараз завершуються переговори з японцями, які внаслідок ефективних партнерських відносин між нашими країнами, надають нам 40 млн доларів. Куди вони підуть? Саме сюди, на станцію. Щоб, по-перше, вона була більш екологічною, по-друге - більш ефективною", - зазначив Порошенко.
Порошенко підкреслив, що для впровадження системи енергоефективності Європейський Союз і США мають намір виділити Україні сотні мільйонів євро і доларів, проте конкретних сум він не озвучив, - інформує "LB.ua"
Трипільська ТЕС розташована на березі Дніпра, за 45 км на південь від Києва, біля села Трипілля. Це найбільший енергогенеруючий об'єкт на території Київської області. Основним паливом є донецький антрацит, що надходить залізницею. Резервне паливо - газ, мазут.
Станція входить до складу створеного державного підприємства "Центренерго".
Японія - найбільший покупець українських квот на викиди за Кіотським протоколом. У 2013 році Україна і Японія погодили близько півтисячі проектів, які мають реалізовувати за кошти, отримані від продажу квот.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон про ринок електроенергії.
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