Японія інвестує $40 млн на модернізацію Трипільської ТЕС

Президент Петро Порошенко під час візиту на Трипільську ТЕС заявив, що Японія має намір виділити 40 млн доларів на її модернізацію.

"Будемо продовжувати робити модернізацію... Зараз завершуються переговори з японцями, які внаслідок ефективних партнерських відносин між нашими країнами, надають нам 40 млн доларів. Куди вони підуть? Саме сюди, на станцію. Щоб, по-перше, вона була більш екологічною, по-друге - більш ефективною", - зазначив Порошенко.

Порошенко підкреслив, що для впровадження системи енергоефективності Європейський Союз і США мають намір виділити Україні сотні мільйонів євро і доларів, проте конкретних сум він не озвучив, - інформує "LB.ua"

Трипільська ТЕС розташована на березі Дніпра, за 45 км на південь від Києва, біля села Трипілля. Це найбільший енергогенеруючий об'єкт на території Київської області. Основним паливом є донецький антрацит, що надходить залізницею. Резервне паливо - газ, мазут.

Станція входить до складу створеного державного підприємства "Центренерго".

Японія - найбільший покупець українських квот на викиди за Кіотським протоколом. У 2013 році Україна і Японія погодили близько півтисячі проектів, які мають реалізовувати за кошти, отримані від продажу квот.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон про ринок електроенергії.