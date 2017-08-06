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Японія інвестує $40 млн на модернізацію Трипільської ТЕС

Переговори з японською стороною перебувають на завершальній стадії
Президент Петро Порошенко під час візиту на Трипільську ТЕС заявив, що Японія має намір виділити 40 млн доларів на її модернізацію.
Японія інвестує $40 млн на модернізацію Трипільської ТЕС Фото: president.gov.ua

"Будемо продовжувати робити модернізацію... Зараз завершуються переговори з японцями, які внаслідок ефективних партнерських відносин між нашими країнами, надають нам 40 млн доларів. Куди вони підуть? Саме сюди, на станцію. Щоб, по-перше, вона була більш екологічною, по-друге - більш ефективною", - зазначив Порошенко. 

Порошенко підкреслив, що для впровадження системи енергоефективності Європейський Союз і США мають намір виділити Україні сотні мільйонів євро і доларів, проте конкретних сум він не озвучив, - інформує "LB.ua"

Трипільська ТЕС розташована на березі Дніпра, за 45 км на південь від Києва, біля села Трипілля. Це найбільший енергогенеруючий об'єкт на території Київської області. Основним паливом є донецький антрацит, що надходить залізницею. Резервне паливо - газ, мазут.

Станція входить до складу створеного державного підприємства "Центренерго".

Японія - найбільший покупець українських квот на викиди за Кіотським протоколом. У 2013 році Україна і Японія погодили близько півтисячі проектів, які мають реалізовувати за кошти, отримані від продажу квот. 

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон про ринок електроенергії.

 
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08 06 2017 15:54
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