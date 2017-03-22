Японія оплатила 20% вартості саркофагу на ЧАЕС, - посол

Окрім фінансової допомоги від влади країни, "різні фонди забезпечували багато медичного обладнання для тих, хто постраждав унаслідок Чорнобильської катастрофи"

Частина коштів, яку Японія виділила на побудову нового саркофагу для Чорнобильської АЕС становить 20% від загальної вартості розробки та реалізації проекту.

Зокрема Чорнобильську зону відвідали чимало експертів із Нагасакі й Хіросіми.

"Допомога була не лише від уряду Японії, але й від японців, в яких було велике співчуття. На проект нового саркофагу для Чорнобильської АЕС, встановленого наприкінці минулого року, Японія виділила 20% від вартості будівництва", - розповів посол Японії в Україні Шігекі Сумі в інтерв'ю "Укрінформу".

Дипломат зауважив, що окрім фінансової допомоги від влади країни, "різні фонди забезпечували багато медичного обладнання для тих, хто постраждав унаслідок Чорнобильської катастрофи".

"У мене немає точної оцінки, але ця допомога не може бути менше 300 млн доларів у цілому. І зараз багато вчених приїздять з Японії до України для дослідження впливу радіації, вони зустрічаються з людьми, які були евакуйовані з Чорнобиля 30 років тому", - додав Сумі.

Нагадаємо, у листопаді минулого року четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції закрили новим саркофагом.

Висота арки становить 110 метрів, довжина - 165 метрів, а арковий проліт становить 260 метрів. Через величезні розміри арку побудували з двох частин, які з'єднали влітку 2015 року. Призначення арки - захист навколишнього середовища від радіоактивного випромінювання, а також забезпечення можливості розбирання конструкцій блоку і переміщення ядерних відходів.