Японія передасть Україні генератори та лампи на сонячних батареях

Японський уряд передасть Україні генератори та лампи на сонячних батареях на суму понад $2,5 млн.

Про це повідомляє прес-служба японського МЗС.

"22 листопада уряд Японії вирішив продовжити екстрену грантову допомогу в розмірі приблизно 2,57 млн доларів на підтримку підготовки до зими в електроенергетиці в Україні", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що японська влада реалізовуватиме допомогу Україні через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, йдеться про надання Україні генераторів та сонячних ліхтарів.

"Масштабне знеструмлення сталося в різних областях України через руйнування значної частини об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок нападів росії. Поки в Україні зима стає холоднішою, а дні коротшають з кожним днем, допомога має важливе значення як підтримка зимового періоду для тих, хто не може користуватися опаленням та освітлювальним обладнанням через відключення", - пояснюють в МЗС.

Також японський уряд запевнив у продовженні підтримці та допомозі народу України спільно з міжнародною спільнотою, включаючи членів G7.

Раніше повідомлялось, що Іспанія надала партію генераторів, щоб упоратися з наслідками російських ракетних атак на енергетику України.