Японія підготувала протиракетні комплекси Patriot на випадок атаки КНДР
Протиракетні комплекси було розміщено в префектурах Сімане та Хіросіма на головному японському острові Хонсю і в префектурах Ехіме та Коті на південно-західному острові Сікоку, повідомляє AFP.
Крім цього, за даними телеканалу NHK, в Японське море вийшов корабель морських сил самооборони Японії, оснащений бойовою інформаційно-керуючою системою Aegis.
Зазначимо, влада острова Гуам поширює серед мешканців листівки, в яких міститься інформація, що робити, якщо Північна Корея все-таки завдасть ядерного удару.
Нагадаємо, що офіційні особи Корейської народно-демократичної республіки (КНДР) опублікували заяву з погрозами на адресу Сполучених Штатів Америки (США).
У заяві сказано, що США "зазнають ганебної поразки" і будуть остаточно знищені" якщо почнуть загрожувати Північної Кореї.
У свою чергу Трамп заявив, що США підготували військову відповідь на адресу Північної Кореї на випадок, якщо Пхеньян вчинить нерозсудливі дії.
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