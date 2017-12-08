Японія підготувала протиракетні комплекси Patriot на випадок атаки КНДР

Японія розмістила в західних і південно-західних префектурах протиракетні комплекси Patriot на випадок атаки з боку Північної Кореї на американський острів Гуам.

Протиракетні комплекси було розміщено в префектурах Сімане та Хіросіма на головному японському острові Хонсю і в префектурах Ехіме та Коті на південно-західному острові Сікоку, повідомляє AFP.

Крім цього, за даними телеканалу NHK, в Японське море вийшов корабель морських сил самооборони Японії, оснащений бойовою інформаційно-керуючою системою Aegis.

Зазначимо, влада острова Гуам поширює серед мешканців листівки, в яких міститься інформація, що робити, якщо Північна Корея все-таки завдасть ядерного удару.

Нагадаємо, що офіційні особи Корейської народно-демократичної республіки (КНДР) опублікували заяву з погрозами на адресу Сполучених Штатів Америки (США).

У заяві сказано, що США "зазнають ганебної поразки" і будуть остаточно знищені" якщо почнуть загрожувати Північної Кореї.

У свою чергу Трамп заявив, що США підготували військову відповідь на адресу Північної Кореї на випадок, якщо Пхеньян вчинить нерозсудливі дії.