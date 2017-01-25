Японія підняла винищувачі щоб перехопити бомбардувальники Росії
ВПС Японії в другій половині дня 24 січня підняли по тривозі свої винищувачі у відповідь на наближення до кордонів країни трьох російських бомбардувальників Ту-95, - пише DW.com.
Літаки РФ підлетіли до материкової частини країни з півночі і пролетіли над Японським морем, сказано в повідомленні Міноборони Японії від середи, 25 січня. На сайті відомства опублікована карта з маршрутом польоту російських бомбардувальників і їх фото. Два з них попрямували на південь до острова Окінава, облетіли навколо території країни, після чого повернулися в Росію ввечері того ж дня.
Повітряний простір Японії РФ не порушувала, йдеться в повідомленні оборонного відомства.
Раніше ВПС США заявляли про небезпечне зближення російського винищувача з їх літаком-розвідником. Крім того, в порушенні повітряного простору Росію звинувачували Естонія, Туреччина та Ізраїль.
Раніше iPress.ua повідомляв, що біля японської префектури Коті на острові Сікоку 7 грудня розбився американський винищувач-бомбардувальник F/A-18.
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