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Японія розпочала процес щодо скасування віз для українців

Кабінет міністрів Японії приступив до роботи над питанням скасування віз українцям
Уряд Японії почав працювати над запровадженням безвізового режиму з Україною.
Японія розпочала процес щодо скасування віз для українців Фото: Shutterstock.com

"Кабінет міністрів Японії приступив до роботи над питанням скасування віз українцям. А Парламенти обіцяли усіляко сприяти", -  повідомив у Facebook депутат Верховної Ради, співголова групи з міжпарламентських зв’язків з Японією Леонід Ємець.

За словами Ємеця, про це він дізнався під час дипломатичної поїздки до цієї країни у складі делегації міжпарламентської групи Україна-Японія.

Фото:facebook.com/permalink

"Про строки поки говорити зарано, але працюємо щоб на олімпійські ігри в Токіо (2020) українські громадяни вже могли їхати без віз", - уточнив він.

Ємець показав фото, на яких делегація проводить зустрічі з міністром закордонних справ Японії Кісі, головою комітету у закордонних справах та оборони палати радників Парламенту Японії Уто, головою комітету у закордонних справах палати представників Парламенту Японії Мацуйя та депутатами Парламентів, що входять до групи Японія -Україна.

Фото:facebook.com/permalink

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко провів зустріч з делегацією Комітету з ділового співробітництва з Україною Японської федерації бізнесу "Кейданрен" на чолі з головою Ради директорів корпорації "Марубені" Теруо Асада.

 
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