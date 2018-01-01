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Японія спростила візовий режим для українців

Від 1 січня 2018 запроваджується спрощення візового режиму для громадян України
З 1 січня Японія запроваджує спрощення візового режиму для громадян України.
Японія спростила візовий режим для українців Фото: mvs.gov.ua

Про це повідомив Надзвичайний і Повноважний посол Японії в Україні Шігекі Сумі у вітальному слові з нагоди завершення року Японії в Україні.

"Рік Японії в Україні не обмежився лише культурною складовою. Київ відвідувала делегація Японської федерації бізнесу "Кейданрен", відбувалося багато лекцій дипломатичних експертів, візит Голови Верховної Ради Андрія Парубія до Японії та інші заходи також мали місце. Особливо варто зазначити, що завдяки реалізації Року Японії було відкрито офіс JICA  (Японського агентства міжнародного співробітництва, – ред.) в Україні, а також від 1 січня 2018 буде введено спрощення візового режиму для громадян України", – зазначив посол.

Раніше в посольстві Японії заявляли про те, що буде запроваджуватися спрощена процедура видачі віз. Зокрема повідомлялося про те, що строк дії багаторазових віз збільшать з 3 до 5 років.

Нагадаємо, ЄС визнає продовження виконання критеріїв візової лібералізації Україною, однак у світлі останніх подій вимагає негайних дій задля забезпечення повноцінної імплементації і сталості реформ.

З нового року українці можуть їздити в Об'єднані Арабські Емірати без візи.

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01 01 2018 21:40
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