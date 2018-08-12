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Японія спростить візові правила для трудових мігрантів

Японія традиційно виступає проти міграції і приймає дуже мало біженців
Нова візова система набуде чинності у квітні наступного року.
Японія спростить візові правила для трудових мігрантів Фото: Shutterstock.com

Вона покликана допомогти 14 галузям промисловості Японії, котрі страждають від браку працівників. Йдеться, зокрема, про будівництво, сільське господарство, а також сфера громадського харчування та догляду за літніми людьми, повідомляє DW.

Японія традиційно виступає проти міграції і приймає дуже мало біженців, однак стрімке старіння населення країни змушує владу поступово переглядати візову політику.

За новою візовою системою потенційним трудовим мігрантам буде запропоновано два типи віз. Перший тип віз дозволить людям, що проходили практику в Японії, подовжити термін перебування в країні на ще п'ять років у разі, якщо претенденти складуть тест з японської мови. За другим типом віз до Японії зможуть в'їхати на роботу кваліфіковані працівники разом зі своїми родинами.

Наразі в Японії нараховується близько 1,28 мільйона іноземних працівників. Ще 2012 року в країні було 680 тисяч таких робітників.

Нагадаємо,що біженцям, які повідомили владу ФРН до 31 грудня про свій добровільний від'їзд на батьківщину, компенсується річна оренди житла на новому місці.

 

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08 12 2018 18:23
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