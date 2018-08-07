Японія, США і Південна Корея готові гарантувати КНДР безпеку в обмін на відмову від ядерних досліджень
"Сьогодні ми підтвердили, що готові гарантувати Північній Кореї безпеку і збереження [її режиму]", - заявив після переговорів міністр закордонних справ Японії Таро Коно, інформує "ТАСС".
Дипломат додав, що для цього КНДР має провести "повну і безповоротну денуклеаризацію", а також позбутися "від балістичних ракет всіх видів дальності".
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп вважає, що ядерної загрози з боку Північної Кореї більше немає.
Також, американський лідер заявив, що завдяки його зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином світ уникнув ядерної катастрофи.
Водночас, представники спецслужб США, стверджують, що Північна Корея не має наміру повністю здавати свої ядерні запаси, а розглядає способи приховати кількість зброї, яку вона має, і секретні виробничі потужності.
Додамо, у звіті SIPRI йдеться, що КНДР за минулий рік істотно збільшила свій потенціал у сфері виробництва ядерної зброї.
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