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Японія, США і Південна Корея готові гарантувати КНДР безпеку в обмін на відмову від ядерних досліджень

Токіо і Сеул повністю підтримують США в їхній політиці КНДР
Японія, США і Південна Корея готові гарантувати КНДР безпеку та збереження її режиму.
Японія, США і Південна Корея готові гарантувати КНДР безпеку в обмін на відмову від ядерних досліджень Фото: The White House

"Сьогодні ми підтвердили, що готові гарантувати Північній Кореї безпеку і збереження [її режиму]", - заявив після переговорів міністр закордонних справ Японії Таро Коно, інформує "ТАСС".

Дипломат додав, що для цього КНДР має провести "повну і безповоротну денуклеаризацію", а також позбутися "від балістичних ракет всіх видів дальності".

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп вважає, що ядерної загрози з боку Північної Кореї більше немає.

Також, американський лідер заявив, що завдяки його зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином світ уникнув ядерної катастрофи.

Водночас, представники спецслужб США, стверджують, що Північна Корея не має наміру повністю здавати свої ядерні запаси, а розглядає способи приховати кількість зброї, яку вона має, і секретні виробничі потужності.

Додамо, у звіті SIPRI йдеться, що КНДР за минулий рік істотно збільшила свій потенціал у сфері виробництва ядерної зброї.

 

 

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08 07 2018 12:47
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