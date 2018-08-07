Японія, США і Південна Корея готові гарантувати КНДР безпеку в обмін на відмову від ядерних досліджень

Токіо і Сеул повністю підтримують США в їхній політиці КНДР

Японія, США і Південна Корея готові гарантувати КНДР безпеку та збереження її режиму.

"Сьогодні ми підтвердили, що готові гарантувати Північній Кореї безпеку і збереження [її режиму]", - заявив після переговорів міністр закордонних справ Японії Таро Коно, інформує "ТАСС".

Дипломат додав, що для цього КНДР має провести "повну і безповоротну денуклеаризацію", а також позбутися "від балістичних ракет всіх видів дальності".

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп вважає, що ядерної загрози з боку Північної Кореї більше немає.

Також, американський лідер заявив, що завдяки його зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином світ уникнув ядерної катастрофи.

Водночас, представники спецслужб США, стверджують, що Північна Корея не має наміру повністю здавати свої ядерні запаси, а розглядає способи приховати кількість зброї, яку вона має, і секретні виробничі потужності.

Додамо, у звіті SIPRI йдеться, що КНДР за минулий рік істотно збільшила свій потенціал у сфері виробництва ядерної зброї.