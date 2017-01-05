Японія вперше направила найбільший воєнний корабель для супроводу авіаносця США

Японія направила свій найбільший воєнний корабель, вертольотоносець "Ізумо", для супроводу американського авіаносця "Карл Вінсон" у поході до Корейського півострова.

Судно вийшло з бази ВМС США Йокосука, на південь від Токіо, та має супроводити авіаносець "Карл Вінсон" до острова Сікоку.

Вертольотоносець "Ізумо" - найбільше судно японського флоту. Його довжина – 249 метрів, він може транспортувати до 9 вертольотів, - повідомляє BBC.



Фото:Reuters

Це перша операція Японії після зміни законодавства про роль збройних сил країни. 2015 року прем’єр Сіндзо Абе підписав закон, який вперше після Другої світової дозволив використовувати сили самооборони Японії за межами країни або в інтересах союзників.

До цього конституція Японії прямо забороняла використовувати збройні сили у будь-яких випадках, окрім самооборони.

Нагадаємо, атомний підводний човен ВМС США "Мічиган", на якому є ракети "Томагавк", прибув в південнокорейський порт Пусан 25 квітня. За інформацією військових джерел Fox News, підводний човен прибув для перевірки корпусу і пізніше приєднається до ударної групи авіаносця USS Vinson для навчань в Японському морі.

Раніше Північна Корея заявила про готовність потопити американський авіаносець "Карл Вінсон", щоб продемонструвати свою військову міць.