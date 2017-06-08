Японія вшановує пам'ять жертв ядерного удару по Хіросімі
Про це пише агентство Kyodo.
Цей день відзначається міжнародною спільнотою як Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї.
Траурна церемонія відбулася в Меморіальному парку миру в Хіросімі о 08:00 за місцевим часом. Саме у цей час 72 роки тому над центром міста на висоті 600 м вибухнула американська атомна бомба. Тоді загинули близько 140 тис. людей.
Фото: twitter.com/AJEnglish
У пам'ятних заходах з нагоди Дня Хіросіми взяли участь прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе, мер міста Хіросіма Кадзума Мацуї та представники японської влади і дипломати з 80 іноземних держав.
Під час виступу на церемонії прем’єр-міністр Японії підкреслив, що країна активно сприятиме проведенню оглядової конференції договору про нерозповсюдження ядерної зброї в 2020 році.
Нагадаємо, Північна Корея може в найближчі 6-18 місяців завершити розробку водневої бомби.
Понад 120 країн-членів ООН затвердили на пленарному засіданні в штаб-квартирі Організації в Нью-Йорку багатосторонній договір про заборону ядерної зброї.
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