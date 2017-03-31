Японія виділить 3,9 млн дол. постраждалим від конфлікту на Сході України

Виділення коштів в рамках надання цієї допомоги почнеться з 1 квітня 2017 року

Уряд Японії надав 3,9 мільйона доларів на підтримку людей і громад, які постраждали від конфлікту на сході України.

Про це під час прес-конференції повідомив надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Шигекі Сумі, інформує "112.ua".

Виділення коштів у рамках надання цієї допомоги почнеться з 1 квітня 2017 року. Також Шигекі Сумі зазначив, що таку допомогу планується надати протягом року для відновлення Донбасу.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення Року Японії в Україні і під час зустрічі з послом Японії Сігекі Сумі висловив слова вдячності Японії за незмінну і тверду підтримку незалежності та територіальної цілісності України, яку ця країна постійно демонструє.

28 березня нинішнього року за підтримки уряду Японії у м. Лиман Донецької обл. після капітального ремонту відкрили центральну міську бібліотеку. Японія надала на ремонт 35 тис. дол.

Раніше, уряд Японії передав Центральному клінічному госпіталю Державної прикордонної служби України високотехнологічне медичне обладнання на 22,5 млн грн.