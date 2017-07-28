Японія вирішила ввести додаткові санкції проти Північної Кореї

Японія планує заморозити активи п'яти груп, у тому числі двох з Китаю, а також дев'яти осіб

Японія слідом за Сполученими Штатами Америки введе додаткові санкції проти Корейської народно-демократичної республіки через її програму з озброєння.

Про це 28 липня (через кілька годин після рішення американського сенату) заявив міністр закордонних справ Японії Фуміо Кісіда, пінформує Reuters.

Американські ЗМІ з посиланням на дані розвідки цього тижня повідомили, що Північна Корея до наступного року (раніше, ніж передбачалося) може випустити міжконтинентальну балістичну ракету, здатну використовувати ядерну зброю.

Кісіда зазначив, що зважаючи на зростаючу загрозу, яку становлять ракети КНДР, слід вжити заходів.

"Враховуючи те, що ми не можемо очікувати конструктивного діалогу, тиск на них має важливе значення", – сказав він.

За його словами, Японія планує заморозити активи п'яти груп, у тому числі двох з Китаю, а також дев'яти осіб.

Нагадаємо, сьогодні більшість членів Сенату США проголосували за новий пакет санкцій проти Росії, а також Ірану та КНДР.