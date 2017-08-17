Японія зміцнює протиракетну оборону додатковим американським обладнанням

Японія посилить протиракетну оборону через загрозу Північної Кореї, закупивши додаткове обладнання у США.

На тлі ракетних випробувань Північної Кореї Міністерство оборони Японії планує закупити американські наземні комплекси протиракетної оборони Aegis. По це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на японське ЗМІ 47 News.

Повідомляється, що МО Японії має намір створити підрозділи для забезпечення космічної безпеки. Одночасно відомство вирішує питання дислокації систем ПРО, а запити на виділення коштів для закупівлі складуть до кінця серпня.

Нагадаємо, Японія розмістила в західних і південно-західних префектурах протиракетні комплекси Patriot на випадок атаки з боку Північної Кореї на американський острів Гуам.

Нагадаємо, що офіційні особи Корейської народно-демократичної республіки (КНДР) опублікували заяву з погрозами на адресу Сполучених Штатів Америки (США).

У заяві сказано, що США "зазнають ганебної поразки" і будуть остаточно знищені" якщо почнуть загрожувати Північної Кореї.

У свою чергу Трамп заявив, що США підготували військову відповідь на адресу Північної Кореї на випадок, якщо Пхеньян вчинить нерозсудливі дії.