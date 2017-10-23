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Японія зявила про проведення жорсткої політики щодо КНДР

Прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе пообіцяв "рішуче боротися" з діями Північної Кореї
Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що буде "рішуче боротися" з діями Північної Кореї після перемоги його партії на парламентських виборах.
Японія зявила про проведення жорсткої політики щодо КНДР Фото: Reuters

"Як я обіцяв під час виборів, моїм безпосереднім завданням буде жорсткий підхід до КНДР. Це передбачає рішучу дипломатію", - повідомляє ВВС.

Зазначимо, що 22 жовтня в Японії відбулися дострокові парламентські вибори, на яких, за попередніми даними екзит-полів, лідирує Ліберально-демократична партія прем'єр-міністра країни Сіндзо Абе.

Нагадаємо, 28 вересня глава уряду Японії розпустив нижню палату парламенту.

На дострокових парламентських виборах в Японії, які відбулись в неділю, 22 жовтня, перемагає Ліберально-демократична партія прем'єр-міністра країни Сіндзо Абе.

 

 

 
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23 10 2017 10:24
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