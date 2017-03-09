Японська принцеса вирішила одружитися з простолюдином і втратити статус члена імператорської родини

Японська принцеса Мако та її наречений Кеї Комуро в неділю, 3 вересня, оголосили про намір одружитися.

Про це повідомляє DW.

"З дитинства я була свідома, що втрачу імператорський статус, коли одружуся. Хоч я працювала над тим, щоб допомагати імператору і виконувати свої обов'язки як представниця імператорської родини, наскільки могла, я також раділа власному життю", – сказала Мако.

Наречений принцеси, який працює в юридичній конторі, сказав, що запропонував їй одружитися понад три роки тому. Офіційне відомство імператорської родини повідомило, що весілля відбудеться влітку 2018 року.

25-річна Мако – найстарша донька принца Акішіно, другого сина імператора Акіхіто.

Закон, згідно з яким представниці імператорської родини втрачають свій статус після одруження, не поширюється на чоловіків-представників родини імператора. Багато хто в Японії вважає ці порядки застарілими і дискримінаційними. Окрім того, цей закон обмежує кількість імовірних спадкоємців престолу. Наприклад, якщо онук імператора Хісахіто не матиме дітей чоловічої статі, імператорська династія обірветься.

Нагадаємо, у червні парламент на законодавчому рівні дозволив 83-річному імператору Акіхіто поступитися троном його найстаршому сину Нарухіто. Таких відставок у імператорській родині не відбувалося понад два століття.