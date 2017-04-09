Японська принцеса зреклась титулу заради шлюбу з простолюдином

Японська принцеса Мако Акісіно офіційно оголосила про заручини з колишнім однокурсником Keі Комура.

"Я з самого дитинства знала, що відмовлюся від титулу, коли вийду заміж", - зазначає Акісіно, пише "ВВС Україна".

Раніше очікувалося, що заручини відбудуться в липні, але їх перенесли через шторм. Весілля проведуть наступного року.

Принцеса Акісіно і 25-річний Keі Комура почали зустрічатися у 2012 році. На той час обидва вчилися в Міжнародному християнському університеті Токіо. Нині обранець принцеси працює юристом. У травні стало відомо, що принцеса Японії стане простолюдинкою заради одруження.

Японська принцеса вже не вперше втрачає титул: її тітка - принцеса Саяко - у 2005 році також одружилася з простолюдином.

Принцеса Мако Акісіно - старша дочка принца Акісіно (Фуміхіто) і принцеси Акісіно (Кіко), член Японської Імператорської Родини. Вона - перша онука правлячого Імператора Японії Акіхіто і імператриці Мітіко.

Закон, згідно з яким представниці імператорської родини втрачають свій статус після одруження, не поширюється на чоловіків-представників родини імператора. Багато хто в Японії вважає ці порядки застарілими і дискримінаційними. Окрім того, цей закон обмежує кількість імовірних спадкоємців престолу. Наприклад, якщо онук імператора Хісахіто не матиме дітей чоловічої статі, імператорська династія обірветься.

Нагадаємо, у червні парламент на законодавчому рівні дозволив 83-річному імператору Акіхіто поступитися троном його найстаршому сину Нарухіто. Таких відставок у імператорській родині не відбувалося понад два століття.