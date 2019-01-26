Японська тенісистка Наомі Осака виграла Australian Open
Японська тенісистка Наомі Осака виграла Відкритий чемпіонат Австралії, обігравши в фіналі в трьох сетах 28-річну чешку Петру Квітову 7:6 (7:2), 5:7, 6:4, інформує LB.ua.
Матч тривав дві з половиною години.
Фото: twitter.com/Eurosport
Відзначимо, що 21-річна японка - перша представниця Японії, якій вдалося виграти Australian Open. На шляху до перемоги японська тенісистка у чвертьфіналі обіграла нашу Еліну Світоліну 6:4, 6:1.
Наомі виграла два турніри Великого Шолому підряд - до цього Осака стала переможницею US Open-2018, обігравши в фіналі Серену Вільямс.
Завтра, 27 січня, відбудеться фінал чоловічої сітки Australian Open: зустрінуться перша і друга ракетки світу - Новак Джокович і Рафаель Надаль.
Також, Джоковіч виграв US Open. Сербський тенісист Новак Джокович у фіналі в трьох сетах (6:3, 7:6 (7-4), 6:3) обіграв аргентинця Хуана Мартіна Дель Потро і став переможцем Відкритого чемпіонату США в чоловічому одиночному розряді.
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