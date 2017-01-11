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Японські банки замінять 30 000 працівників роботами

Роботи замінять людей в Японії
Фінансові компанії Японії автоматизують свій бізнес і замінюють частину працівників роботами і спеціальними алгоритмами.
Японські банки замінять 30 000 працівників роботами Фото: naked-science.ru

На думку банкірів, традиційна бізнес-модель вже не здатна забезпечити високий прибуток, - повідомляє Nikkei.

Зокрема, Mizuho Financial Group прагне автоматизувати робоче навантаження і скоротити 8000 робочих місць до 2021 року і 19000 робочих місць до 2026 року. На початку наступного тижня концепція скорочень буде обговорюватися всією компанією. Mizuho планує оптимізувати канцелярську роботу, звівши до мінімуму роль персоналу.

Крім того, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ скорочує кількість підрозділів. Найближчим часом керівництво автоматизує 9,5 тисячі робочих місць головних офісів. Також програмами замінять ще 30% співробітників банківських відділень.

Банківська корпорація Sumitomo Mitsui Financial Group прогнозує, що вже до 2020 року 4 тисячі працівників компанії втратять роботу, а їх завдання стануть виконувати спеціальні програми.

Нагадаємо, Саудівська Аравія стала першою країною, яка під час саміту "Інвестиційна ініціатива майбутнього" в Ер-Ріяді надала підданство роботу.

 
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01 11 2017 13:10
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