Японську владу визнали винною в аварії на "Фукусімі-1"

Уряд країни не найняв TEPCO для поліпшення заходів безпеки, не дивлячись на те, що вже в 2002 році було відомо про ризик потужного цунамі в регіоні

В Японії суд визнав відповідальність держави і енергетичної компанії Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) за аварію на АЕС "Фукусіма-1" в 2011 році і зобов'язав їх виплатити компенсації постраждалим в результаті аварії.

"Японський суд зобов'язав уряд і оператора АЕС" Фукусіма "(TEPCO - ред.) виплатити 500 млн. ієн ($ 4,5 млн) тисячам колишніх місцевих жителів, які почали вимагати відшкодування коштів, втрачених в ядерній кризі в 2011 році", - йдеться в повідомленні Аssociated Рress.

Окружний суд Фукусіми ухвалив, що уряд країни не найняв TEPCO для поліпшення заходів безпеки, не дивлячись на те, що вже в 2002 році було відомо про ризик потужного цунамі в регіоні.

3800 позивачів, які подали в суд в 2015 році, є найбільшою групою позивачів з приблизно 30 подібних судових процесів. В цілому позови про відшкодування збитків після аварії на АЕС подали 12 тис. чоловік.

Це вже другий випадок, коли суд визнає відповідальність держави і TEPCO за аварію, аналогічне рішення виніс у березні окружний суд Маебаші.

Нагадаємо, наприкінці червня у Токіо почались судові слухання у справі про халатність колишнього керівництва компанії-оператора "Фукусіма-1" Tokyo Electric Power (TEPCO).

Кількома роками раніше прокурори вирішили не висувати звинувачення у кримінальній справі стосовно керівництва TEPCO, оскільки вважали, що аварії не вдалося б запобігти, навіть якби були застосовані запобіжні заходи. Однак група адвокатів закликала до відповідальності керівництво АЕС.

Очікується, що рішення буде винесено не раніше наступного року. Якщо керівників станції визнають винними, то їм загрожує до 5 років ув’язнення.

Аварія, яка сталася 11 березня 2011 року, стала найгіршою аварією на АЕС від часів Чорнобиля. Внаслідок аварії, яку спричинив землетрус та цунамі, уряд евакуював 160 тис осіб, а прилеглі до АЕС території стали непридатними для життя.