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Японський альпініст загинув під час восьмої спроби підкорити Еверест

Восьма спроба стала для Курікі фатальною
На Евересті загинув відомий альпініст Нобуказу Курікі. 36-річного японця знайшли мертвим на висоті 7400 метрів рано-вранці 21 травня.
Японський альпініст загинув під час восьмої спроби підкорити Еверест Фото: 4sport.ua

Нобуказу раніше сім разів безуспішно намагався підкорити найвищу гору світу. 2012 року він спробував піднятися на Еверест без використання кисневих балонів по Західному гребеню, потрапив у сильний шторм, провів два дні в бівуаку на схилі при температурі мінус 20 градусів і в результаті відморозив дев'ять фаланг, які довелося ампутувати, - повідомляє агентство Reuters.

Восьма спроба стала для Курікі фатальною. Тіло японця знайшли шерпи в одному з наметів у другому висотному таборі.

Агентство також повідомляє про загибель 63-річного македонця Георгі Петкова, обставини події поки що невідомі.

Цього року Непал дозволив сходження на Еверест 340 іноземним туристам. Еверест є найвищою вершиною Землі (8848 м над рівнем моря).

Нагадаємо, після ампутації обох ніг, численних марних спроб і заборон уряду, 69-річний Ся Бою здійснив свою мрію – 14 травня з п'ятої спроби він врешті підкорив Еверест.

 

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21 05 2018 12:55
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