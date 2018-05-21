Японський альпініст загинув під час восьмої спроби підкорити Еверест

На Евересті загинув відомий альпініст Нобуказу Курікі. 36-річного японця знайшли мертвим на висоті 7400 метрів рано-вранці 21 травня.

Нобуказу раніше сім разів безуспішно намагався підкорити найвищу гору світу. 2012 року він спробував піднятися на Еверест без використання кисневих балонів по Західному гребеню, потрапив у сильний шторм, провів два дні в бівуаку на схилі при температурі мінус 20 градусів і в результаті відморозив дев'ять фаланг, які довелося ампутувати, - повідомляє агентство Reuters.

Восьма спроба стала для Курікі фатальною. Тіло японця знайшли шерпи в одному з наметів у другому висотному таборі.

Агентство також повідомляє про загибель 63-річного македонця Георгі Петкова, обставини події поки що невідомі.

Цього року Непал дозволив сходження на Еверест 340 іноземним туристам. Еверест є найвищою вершиною Землі (8848 м над рівнем моря).