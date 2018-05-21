Японський альпініст загинув під час восьмої спроби підкорити Еверест
Нобуказу раніше сім разів безуспішно намагався підкорити найвищу гору світу. 2012 року він спробував піднятися на Еверест без використання кисневих балонів по Західному гребеню, потрапив у сильний шторм, провів два дні в бівуаку на схилі при температурі мінус 20 градусів і в результаті відморозив дев'ять фаланг, які довелося ампутувати, - повідомляє агентство Reuters.
Восьма спроба стала для Курікі фатальною. Тіло японця знайшли шерпи в одному з наметів у другому висотному таборі.
Агентство також повідомляє про загибель 63-річного македонця Георгі Петкова, обставини події поки що невідомі.
Цього року Непал дозволив сходження на Еверест 340 іноземним туристам. Еверест є найвищою вершиною Землі (8848 м над рівнем моря).
Нагадаємо, після ампутації обох ніг, численних марних спроб і заборон уряду, 69-річний Ся Бою здійснив свою мрію – 14 травня з п'ятої спроби він врешті підкорив Еверест.
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