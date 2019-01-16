Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Японському готелю довелося звільнити половину роботів через їхню безпорадність

Готель відкрили у 2015 році і тоді залучили 243 роботів
Японському готелю Henn-na довелося звільнити понад сотню роботів через їхню неефективність.
Японському готелю довелося звільнити половину роботів через їхню безпорадність Фото: h-n-h.jp

Через чотири роки керівництву довелося звільнити половину і найняти замість них людей, інформує The Wall Street Journal.

Роботи не могли впоратися з найпростішими проханнями, з якими чудово справлялися голосові асистенти у смартфонах. Робот-помічник у кожному номері реагував на звуки хропіння постояльця і будив його фразою "Чим можу допомогти", а два роботи-носильники могли доставляти речі лише в 24 номери зі 100. Також вони не працювали в сніг і дощ, застрягали коридорах, намагаючись пропустити один одного.

Попри тематику готелю, відвідувачі готелю нерідко скаржилися, що роботи дратували їх під час відпочинку. Адміністрація пояснює проблеми швидким старіння технологій.

Керівництво готелю визнало необхідність людей, однак при цьому не відмовляється від концепції автоматизованого готелю.

Також, кожне п'яте робоче місце (21%) у Великобританії до 2030 року буде зайняте роботами, свідчать дані дослідницького інституту Centre for Cities.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 01 2019 12:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Село Веселе: як стати першою енергонезалежною громадою України

Село Веселе: як стати першою енергонезалежною громадою України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.