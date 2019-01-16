Японському готелю довелося звільнити половину роботів через їхню безпорадність

Готель відкрили у 2015 році і тоді залучили 243 роботів

Японському готелю Henn-na довелося звільнити понад сотню роботів через їхню неефективність.

Через чотири роки керівництву довелося звільнити половину і найняти замість них людей, інформує The Wall Street Journal.

Роботи не могли впоратися з найпростішими проханнями, з якими чудово справлялися голосові асистенти у смартфонах. Робот-помічник у кожному номері реагував на звуки хропіння постояльця і будив його фразою "Чим можу допомогти", а два роботи-носильники могли доставляти речі лише в 24 номери зі 100. Також вони не працювали в сніг і дощ, застрягали коридорах, намагаючись пропустити один одного.

Попри тематику готелю, відвідувачі готелю нерідко скаржилися, що роботи дратували їх під час відпочинку. Адміністрація пояснює проблеми швидким старіння технологій.

Керівництво готелю визнало необхідність людей, однак при цьому не відмовляється від концепції автоматизованого готелю.

Також, кожне п'яте робоче місце (21%) у Великобританії до 2030 року буде зайняте роботами, свідчать дані дослідницького інституту Centre for Cities.