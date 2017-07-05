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Японський острів, на якому не бувають жінки, оголосять об'єктом ЮНЕСКО

Якщо острів стане пам'яткою ЮНЕСКО, ці проблеми доведеться вирішувати
Японський острів, який заборонено відвідувати жінкам, рекомендували включити до списку заповідних історичних об'єктів ЮНЕСКО.
Японський острів, на якому не бувають жінки, оголосять об Фото: mlit.go.jp

Про це повідомляє BBC.

Острів Окіносіма на південному заході Японії вважається настільки священним у синтоїстів, що лише чоловікам дозволяється його відвідувати. Але чоловікам заборонено будь-що вивозити з острова.

Консультаційний комітет ЮНЕСКО прийняв рекомендацію про надання острову статусу об'єкта програми Всесвітньої спадщини, а остаточне рішення ухвалять в липні в Парижі.

На острові розташований храм, присвячений богині моря. Острів Окіносіма був місцем, де відбувалися ритуали в ім'я порятунку моряків, що терплять лихо.

Релігійні заборони діють на острові досі. Чоловіки, які прибувають на острів, зобов'язані роздягатися догола і пройти обряд очищення, а потім ніколи не розповідати про своє перебування на острові.

"Якщо острів стане пам'яткою ЮНЕСКО, ці проблеми доведеться вирішувати", – пише газета "Асахі-сімбун", відзначивши, що на острові можуть з'явитися туристи.

Але поки що про скасування заборони на відвідування острова жінками не йдеться.

"Наша позиція залишиться незмінною, навіть якщо острів стане пам'яткою ЮНЕСКО", – кажуть синтоїсти, що живуть у храмі.

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07 05 2017 23:00
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